Военный разбился насмерть при попытке убежать от полиции

В Челябинске молодой мужчина упал из окна 15 этажа жилого дома и разбился насмерть. Источники рассказали изданию «URA.RU», что погибший был контрактником. По их словам, он пытался убежать через окно от приехавшей домой военной полиции. Собеседники «74.РУ» назвали погибшего военнослужащим, издание опубликовало фото дежуривших у подъезда людей в камуфляжной форме.

Мужчине было 25 лет, он упал из окна 16-этажного дома жилого комплекса «Манхэттен» со стороны торгово-развлекательного комплекса «Родник» в центре города, сообщили очевидцы «74.РУ». По их словам, военный разбился 31 марта днем, около 13:00. Сотрудники одного из соседних заведений сообщили журналистам, что видели, как «сначала приехала военная полиция».

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Телеканал «31tv» опубликовал в своем телеграм-канале видео, которое было снято из-за дверей расположенной на первом этаже дома парикмахерской Sointera. На записи видно, как у бордюра лежит заблюренное тело, а над ним склонимся медик скорой помощи. «У меня аж подошло все к горлу», — говорит голос за кадром.

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Тележурналисты со ссылкой на свои источники написали, что разбившийся был военным, ушедшим в самоволку. «Домой к нему пришли сотрудники военной полиции. Пока отец разговаривал с сотрудниками через дверь, молодой человек попытался перелезть на соседний балкон. В результате упал с 15 этажа», — рассказали собеседники «31tv».

Приехавшая по вызову скорая ничем помочь уже не смогла, сообщили очевидцы изданию «URA.RU». По словам этих очевидцев, мужчина пытался перебраться из окна своей квартиры на крышу. В силовых органах происшествие пока не комментируют, заявили журналисты.