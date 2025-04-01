Китайские ученые воссоздали внешность древнего человека

Команда китайских археологов и антропологов показала, как выглядело лицо древнего человека, воссоздав его внешность с помощью компьютера на основании останков, которые были найдены в пещере Яохуай в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Результаты своей работы, как пишет РБК, они опубликовали в научном журнале Journal of Archaeological Science.

Пещеру Яохуай на юге Китая обнаружили в ходе раскопок в 2015-2018 годах. В ней археологи нашли древнее захоронение с человеческими останками. На то, что это именно захоронение, по мнению ученых, указывал камень, расположенный на одном из черепов. Археологи предположили, что он был положен на голову умершего специально, свидетельствуя о проведении особых погребальных обрядов.

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Среди останков удалось обнаружить почти полностью сохранившийся череп и фрагменты нижней челюсти. После проведения радиоуглеродного анализа ученые смогли установить, что они принадлежали человеку, жившему около 16 тысяч лет назад. С помощью специального программного обеспечения исследователям удалось реконструировать внешность древнего человека. В результате ученые получили изображение молодой женщины, чьи черты лица значительно отличаются от современных людей, живущих в этой в местности.

В середине марта фрагменты черепа неизвестного ранее вида человека обнаружили в Испании археологи из каталонского университета Ровиры-и-Вирхили. Они оценили их возраст в 1,4 миллиона лет, что делает эти останки самыми древними из обнаруженных на территории Западной Европы.