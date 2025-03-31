В Китае построят рентгеновский прожектор в триллион раз «ярче» Солнца

В Китае завершается строительство самого «яркого» на Земле источника рентгеновских лучей. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).
По его данным, источник фотонов высокой энергии (HEPS) строят примерно в 50 километрах к северу от центра Пекина. Как ожидается, он сможет генерировать рентгеновские лучи, которые по плотности фотонов в триллион раз превысят излучение Солнца. Как отмечает издание, достижение таких результатов станет возможным добиться благодаря чрезвычайной фокусировке и точности.
Представители Института физики высоких энергий Китайской академии наук, выступающего разработчиком проекта, заверили, что HEPS должен превзойти аналогичные объекты в Европе, Азии и Соединенных Штатах.
«Как только HEPS достигнет своей проектной яркости, он сможет раскрыть микроскопический мир в беспрецедентных подробностях», — заявил SCMP руководитель проекта Пан Вэйминь. При этом он отметил, что HEPS станет «мощным инструментом для манипулирования материей и наблюдения за всем ее жизненным циклом».
Пан также рассказал, что коллектив проекта уже приступил к пусконаладочным работам и комплексному тестированию системы с использованием фотонных пучков. Он подчеркнул, что этот этап работы имеет решающее значение для точной настройки аппаратуры перед началом опытной эксплуатации.
В свою очередь, издание отмечает, что за последние 50 лет в мире было построено более 70 мощных искусственных источников света, позволяющих ученым заглянуть глубоко внутрь материи. Это позволило серьезно продвинуться в самых разных научных областях — от расшифровки структур вирусов до разработки современных аэрокосмических материалов, батарей и полупроводников.