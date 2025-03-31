Лидера французских националистов приговорили к лишению свободы и запретили избираться в органы власти

Суд в Париже признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, а еще два она проведет с электронным браслетом, а также к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет, сообщает BFMTV.

Этот приговор не позволит Ле Пен участвовать в качестве кандидата на президентских выборах во Франции в 2027 году. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Вместе с главой французских националистов, виновными по этому делу были признаны еще восемь депутатов партии «Национальное объединение», а 12 парламентариев признали виновными в сокрытии информации.

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Судебный процесс против Ле Пен и ее соратников начался в сентябре 2024 года. По версии стороны обвинения, члены партии «Национальное объединение» создали «схему хищения», по которой получали 21 тысячу евро в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников.

Таким образом, нанимая фиктивных ассистентов, ультраправые с 2004 по 2016 годы присвоили почти три миллиона евро. При этом нанятые помощники, как утверждается, действительно работали, но на «Национальный фронт» — так партия Ле Пен называлась до 2018 года. В частности, среди ассистентов самой Ле Пен, которая была евродепутатом с 2004 по 2017 годы, были телохранитель ее отца и сотрудница штаба «Национального фронта» в пригороде Парижа.

Сама политик отрицала свою причастность к хищениям и ранее заявляла, что будет обжаловать обвинительный приговор, утверждая, что прокуроры добиваются ее «политической смерти».