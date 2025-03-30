СМИ: убиравшийся на могиле бабушки мужчина устроил катастрофу национального масштаба

Полиция Южной Кореи подозревает 56-летнего мужчину в том, что он случайно устроил крупнейший лесной пожар в истории страны, когда убирался на могилах своих родственников. В результате пожара 30 человек погибли, уничтожено 48 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на анонимного корейского чиновника.

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По версии южнокорейской полиции, житель уезда Ыйсон провинции Кёнсан-Пукто на востоке страны 22 марта убирался на кладбище, где похоронены его бабушки и дедушки. Спустя неделю полиция задержала мужчину по делу о непреднамеренном поджоге, но его пока не взяли под стражу. Следователи планируют вести проверку еще около месяца, а потом вызвать мужчину на допрос.

Дочь подозреваемого сообщила следствию, что ее отец пытался зажигалкой поджечь ветки деревьев, висевшие над захоронениями, рассказал источник AFP. По ее словам, пламя «разнесло ветром, и в итоге это привело к лесному пожару». Собеседник не раскрыл агентству личности женщины и ее отца. Полиция официально не подтвердила журналистам информацию от источника.

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По данным Министерства внутренних дел Южной Кореи, пожар унес жизни 30 человек, уничтожено 48 тысяч гектаров леса. Площадь сгоревших лесов примерно равна, например, площади Праги. Это самый масштабный лесной пожар в истории страны.

Больше всего от лесных пожаров пострадал регион Кёнсан-Пукто, в котором находились могилы родственников подозреваемого в поджоге. В провинции уничтожено почти 13 тысяч гектаров лесов. Также сгорел 1300-летний храмовый комплекс Gounsa в Ыйсоне.