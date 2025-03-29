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Криминал

Обвиняемого в многомиллионных хищениях у армии арестовали за попытку сбежать на войну

2 минуты чтения 18:53 29 марта

Московский городской суд отправил в СИЗО бывшего заместителя учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова, обвиняемого в хищении при исполнении государственного оборонного заказа на военно-полевые телефоны. Об этом агентству ТАСС сообщили в суде.

В начале февраля Мосгорсуд смягчил меру пресечения Высокову и бывшему главному бухгалтеру завода Елене Гришиной, избрав им домашний арест, сообщает ТАСС. Освободившись, Высоков подписал контракт с Министерством обороны и уехал на войну в Украину.

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Источник ТАСС сообщил, что около недели Высоков провел в учебной части в Воронежской области, после чего за ним приехали силовики и этапировали его в Москву. По словам источника, Минобороны расторгнет контракт с мужчиной, так как он не сообщил военным о своем статусе обвиняемого в уголовном деле.

По версии следствия, учредитель «Телта» Игорь Морозов вместе с Высоковым и Гришиной с 2016 по 2020 год похитили 33,8 миллиона рублей, исполняя гособоронзаказ на сумму 1,4 миллиарда рублей. По этому контракту завод должен был поставить армии семь тысяч военно-полевых телефонных аппаратов. Следствие считает, что руководители завода завышали себестоимость продукции и делили доход между собой.

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Также СК обвиняет Морозова, Высокова и Гришину во взятке размером 36 миллионов рублей экс-начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадиму Шамарину. Генерал-лейтенанта также обвиняют в получении особо крупной взятки, он находится в СИЗО, на его квартиру, автомобиль и банковские счета наложен арест.

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