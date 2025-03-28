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Общество

Мужчина ударил кормившую бездомных животных пенсионерку

2 минуты чтения 20:46

Житель Бурятии напал на пожилую женщину из-за того, что та подкармливала бездомных кошек, сообщает медиа «7×7» со ссылкой на местный телеграм-канал. Мужчина был недоволен помощью животным, он ударил женщину ее же костылем и обвинил в нападениях собак на детей.

Инцидент произошел в городе Гусиноозёрск, он был заснят на видео. Как утверждает автор, оно включает в себя лишь часть конфликта — изначально мужчина попытался «схватить и выбросить кошек», а пакетик с едой кинул в лицо пожилой женщине. Нападавший активно матерился, толкал и оскорблял ее.

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Мужчина сказал, что в месте инцидента бездомные собаки кусают детей. «Бабушке 80 лет. На нее вылилась тонна матов, с головы до ног обмазана кашей, так еще нападал и толкал! Данная бабушка подкармливает только кошек, о каких укусах детей вообще идет речь? Кошки не нападают ни на кого, наоборот от всех убегают», — рассказала снявшая видео женщина.

Она также сообщила, что мужчина напал на двух женщин — на видео есть еще одна пожилая женщина, но на кадрах не видно агрессии в ее адрес. Автор ролика отметила, что после инцидента она помогла успокоить женщину и оттереть куртку от каши.

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Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается наделить регионы правом усыплять бродячих собак после истечения предельного срока жизни в приюте. Этот срок также предложили определять регионам. Во время его обсуждения депутаты упоминали резонансные случаи нападения бездомных животных на человека.

С предлагаемыми мерами не согласны в Совете Федерации — там посчитали законопроект не соответствующим конституции. Жители трех российских городов провели акции против его принятия, сам законопроект до сих не прошел первое чтение в Госдуме.

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