Российские власти предложили убивать бродячих собак и не выпускать их на волю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил рабочую группу по доработке законодательства к 3 марта представить поправки, которые запретят возвращать бродячих собак из приютов в места обитания после отлова, вакцинации и стерилизации. Также депутаты рассматривают возможность ввести во всех регионах обязательное усыпление собак после отлова, пишет РБК.

Корреспондент РБК сообщил, что рабочая группа при комитете по защите семьи приняла предложение, которое сформулировал депутат от КПРФ Михаил Матвеев. «Регионы собак отловили и далее у них есть два варианта: этих собак содержать, если у них есть такая возможность, желание, соответствующая атмосфера в регионе, либо, как коллега Хамзаев говорит, утилизировать», — цитирует издание Михаила Матвеева.

Также депутат Матвеев предложил обязать регионы содержать собак не менее 30 дней и продлевать срок по своему усмотрению: «Вот это дать им, увеличение срока содержания перед эвтаназией».

Предложивший «утилизировать» собак через месяц после отлова депутат Бийсултан Хамзаев из «Единой России» при этом заявил: «Мы все любим собак, мы не живодеры. Но людей мы любим больше. И мы должны понимать, что наши города должны быть безопасны для детей в первую очередь».

На этой неделе в России произошло несколько нападений собак на детей. В Ставрополе стая собак загрызла 9-летнюю девочку. Местная жительница подкармливала этих собак и держала на своем участке без ограждений и вольеров, периодически оставляя без присмотра. В Сочи две собаки разорвали лицо 9-летнему мальчику. Телеграм-канал 112 сообщает, что на ребенка напали две собаки породы хаски, которых хозяин оставил на своем участке без еды на 12 дней.

Володин упомянул на заседании Госдумы нападение домашних собак в Сочи, однако при этом дал поручение изменить законодательство в отношении бродячих собак, отмечает РБК.

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По мнению зоозащитников, с которыми «Холод» поговорил в 2023 году, убийство собак — неэффективный способ, так как территорию, на которой есть ресурсы, неизбежно займут новые особи. Эксперты считают, что лучший способ контролировать популяцию бродячих собак — действовать по схеме ОСВВ: отлов, стерилизация, выпуск. Сотрудники приютов при этом должны не должны выпускать агрессивных собак, доля которых составляет примерно пять процентов от общего числа отлавливаемых. Также снизить агрессию позволяет стерилизация.

По данным зоозащитников, до 85% уличных животных раньше были домашними. В связи с этим одним из эффективных методов борьбы с бродячими собаками эксперты называют обязательное чипирование домашних животных и штрафы за выброшенных питомцев.