Российские депутаты поспорили из-за законопроекта об усыплении собак

Депутаты Госдумы и сенатор Совфеда Андрей Клишас поспорили из-за нового законопроекта о возможности регионов убивать бродячих животных в приютах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на комментарии политиков. Клишас заявил о его возможном несоответствии конституции страны, а Вячеслав Володин заподозрил у сенатора наличие конфликта интересов.

Внесенный 1 марта в Госдуму законопроект предлагает наделить регионы правом усыплять бродячих собак после истечения предельного срока жизни в приюте, этот срок депутаты также предложили оставить на усмотрение регионов. Сейчас животных в приюте можно усыплять, только если они страдают болезнью, которая не совместима с жизнью. Для этого требуется заключение врача.

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Клишас опубликовал в своем телеграм-канале текст, в котором он со ссылкой на заключение Конституционного суда России отметил, что «животные могут нуждаться в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность». Он заявил, что основной закон страны обязывает органы власти формировать ответственное отношение к жизни животных, а новый законопроект «недопустим».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении слов Клишаса предположил, что у него может быть конфликт интересов, сославшись на «федеральный закон». «Ведомости» отмечают, что в России такого закона нет, а из слов Володина непонятно, какой конфликт интересов может быть у сенатора при обсуждении законопроекта.

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«Ведомости» отмечают, что в 2024 году Конституционный суд постановил, что эвтаназия животных является исключительной мерой и применяется только в случае отсутствия других мер защитить жизнь человека. Основаниями для усыплению могут быть — нападение собаки на человека, немотивированная агрессия, наличие у животного возбудителя опасной болезни, а также необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного.

При этом органы власти и администрации питомников обязаны оставлять время на поиск хозяина животного. Законопроект на данный момент еще не прошел первое чтение в Госдуме.