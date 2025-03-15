В России прошли акции против законопроекта об усыплении бездомных животных

В Ижевске, Иркутске и Москве прошли акции против нового законопроекта о праве регионов разрешать эвтаназию бездомных животных, сообщает медиа RusNews, журналисты также публикуют видео из трех городов России.

В Москве несколько сотен человек пришли к администрации президента, они планируют подать обращения на имя Владимира Путина. Законопроект в них назван антиконституционным и охарактеризован как «откат нашей Родины к варварству и жестокости». По мнению участников акции, трагедии с участием бездомных животных происходят из-за несоблюдения в регионах уже принятых законов.

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В Иркутске участники пикета собрали подписи против эвтаназии бездомных животных, их направят в региональный парламент. В Ижевске собравшиеся на митинге потребовали создания приюта для животных, а законопроект назвали «красивыми словами».

1 марта депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает наделить регионы правом усыплять бродячих собак после истечения предельного срока жизни в приюте. Если он будет принят, этот срок будут устанавливать сами регионы. Сейчас животных можно усыплять только при наличии болезней, несовместимых с жизнью. Для этого необходимо заключение ветеринара.

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Законопроект вызвал споры и среди депутатов. Сенатор Совфеда Андрей Клишас посчитал его противоречащим конституции и отметил, что Конституционный суд России прямо указал, что «животные могут нуждаться в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность». В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у Клишаса может быть конфликт интересов.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству подготовил негативный отзыв на законопроект, сообщает «Российская газета». Один из авторов законопроекта Нина Останина заявила RTVI, что отзыв должен готовить комитет по аграрным вопросам и природопользованию. На вопрос журналистов о перспективах одобрения законопроекта, она ответила фразой: «Поживем — увидим».