EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В России прошли акции против законопроекта об усыплении бездомных животных

14:28 15.03.2025

В Ижевске, Иркутске и Москве прошли акции против нового законопроекта о праве регионов разрешать эвтаназию бездомных животных, сообщает медиа RusNews, журналисты также публикуют видео из трех городов России.

В Москве несколько сотен человек пришли к администрации президента, они планируют подать обращения на имя Владимира Путина. Законопроект в них назван антиконституционным и охарактеризован как «откат нашей Родины к варварству и жестокости». По мнению участников акции, трагедии с участием бездомных животных происходят из-за несоблюдения в регионах уже принятых законов.

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
Криминал11 минут чтения

В Иркутске участники пикета собрали подписи против эвтаназии бездомных животных, их направят в региональный парламент. В Ижевске собравшиеся на митинге потребовали создания приюта для животных, а законопроект назвали «красивыми словами».

1 марта депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает наделить регионы правом усыплять бродячих собак после истечения предельного срока жизни в приюте. Если он будет принят, этот срок будут устанавливать сами регионы. Сейчас животных можно усыплять только при наличии болезней, несовместимых с жизнью. Для этого необходимо заключение ветеринара.

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
Общество8 минут чтения

Законопроект вызвал споры и среди депутатов. Сенатор Совфеда Андрей Клишас посчитал его противоречащим конституции и отметил, что Конституционный суд России прямо указал, что «животные могут нуждаться в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность». В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у Клишаса может быть конфликт интересов.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству подготовил негативный отзыв на законопроект, сообщает «Российская газета». Один из авторов законопроекта Нина Останина заявила RTVI, что отзыв должен готовить комитет по аграрным вопросам и природопользованию. На вопрос журналистов о перспективах одобрения законопроекта, она ответила фразой: «Поживем — увидим».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Мир
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Сестре президента сделали сомнительную операцию. Это изменило жизнь влиятельнейшего рода США
8 минут чтения
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Мир
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ
9 минут чтения
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Общество
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева
9 минут чтения
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Общество
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Он меня чуть не убил и выбил глаз. Но я выжила и основала «Женский спецназ»
12 минут чтения
Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования