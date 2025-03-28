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Общество

Производителю «Суперджетов» рекомендовали изменить конструкцию самолета

2 минуты чтения 20:48 | Обновлено: 20:49

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета рекомендовала производителю Superjet 100 изменить конструкцию самолета. Рекомендации опубликованы в отчете о результатах расследования катастрофы «Суперджета», случившейся в Шереметьево весной 2019 года. Тогда 41 человек погиб в пожаре, который начался из-за того, что стойка шасси пробила топливный бак пассажирского лайнера, сообщила комиссия.

Производителю Superjet 100 и сертифицирующим организациям комиссия рекомендовала «рассмотреть целесообразность» изменения конструкции шасси «и/или введения эквивалентных мер» для снижения риска возникновения утечки топлива «при разрушении основных опор». Пожар возник из-за того, что стойка шасси пробила бак в крыле самолета, говорится в подробной версии отчета.

Доработать стоит и будущие экземпляры Superjet 100 и находящихся в эксплуатации, заявили представители комиссии.

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Разработчикам самолета рекомендовано использовать международную практику «в части критериев достаточности разлива топлива при возникновении опасности пожара». В подробной версии отчета комиссия МАК приводит примеры авиационных аварий, где самолеты получали похожие повреждения.

Авторы отчета обратили внимание разработчиков Superjet 100 на жесткую посадку самолета Boeing 777 в лондонском аэропорту «Хитроу» в 2008 году. Тогда у лайнера надломились стойки шасси под обоими крыльями, одна из которых пробила топливный бак. Получившие рекомендации расследовавшей инцидент международной комиссии, производители «Боинга» обещали учесть предложения по улучшению конструкции шасси и места его крепления в своих самолетах, пишет комиссия МАК.

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Кроме стойки шасси члены комиссии предложили производителю «Суперджетов» «обеспечить возможность» использования экипажем системы громкой связи в пассажирском салоне при проведении аварийной эвакуации. Из отчета следует, что с громкой связью в салоне потерпевшего аварию «Суперджета» были проблемы.

Производителем Superjet 100 является компания «Яковлев», принадлежащая госкорпорации «Ростех». После начала полномасштабного вторжения России в Украину компания выпустила семь самолетов с иностранными двигателями. Создание полностью импортозамещенного «Суперджета» уже несколько откладывалось.

Самолет Superjet 100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года, но экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. При посадке подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Всего на борту находилось 78 человек, выжили — 37.

В ноябре 2024 года с самолетами Superjet 100 случилось сразу пять инцидентов подряд. Самым серьезным стало возгорание «Суперджета» во время жесткой посадки в турецкой Анталье, однако обошлось без погибших и пострадавших. В Санкт-Петербурге два «Суперджета» не смогли вылететь вовремя, в одном из случаев экипаж жаловался на поломку шасси.

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