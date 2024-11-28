Почти сотня пассажиров застряла в неисправном «Суперджете»

В Саранске российский самолет «Суперджет» авиакомпании «Азимут» более двух часов не может вылететь из аэропорта из-за поломки двигателя. Внтури воздушного судна находятся почти сто пассажиров, которые жалуются на духоту. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Сообщается что «Суперджет» должен был вылететь в Санкт-Петербург в 14:05, однако вылет задержали на 40 минут. Пассажиров запустили в самолет, однако он с тех пор не сдвинулся с места.

Находящиеся внутри самолета люди сообщают, что к «Суперджету» пригнали технику, «однако пока никаких подвижек нет». Пассажиры жалуются, что на борту очень душно, несмотря на работающие кондиционеры.

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Телеграм-канал отмечает, что «Суперджет» не может вылететь из-за технической неисправности. По его данным, у экипажа не получается завести двигатели.

Это уже как минимум шестой известный случай с неисправностью «Суперджета» за последние пять дней. 25 ноября телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что с российским самолетом произошло сразу пять инцидентов за одни сутки — самым серьезным стало возгорание «Суперджета» во время его жесткой посадки в турецкой Анталье. Погибших и пострадавших нет.

24 ноября «Суперджет», летевший в Красноярск, совершил аварийную посадку из-за отказавшей гидравлики. Такая же проблема возникла в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Москву.

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Другие два инцидента произошли около полуночи — в Сочи самолет прервал взлет в Москву из-за возникшей неисправности, а в Санкт-Петербурге в кабине пилотов появилось сообщение о поломке конструкции шасси.

«Север. Реалии» пишет, что российский самолет Sukhoi Superjet 100 «с первого дня преследовали проблемы», такие как авиакатастрофы и трудности с обслуживанием. В 2012 году SSJ-100 врезался в гору, из-за чего погибли 45 человек. В 2018 году журналисты Би-би-си выяснили, что «Аэрофлот» считал «Суперджет» наименее безопасным из всех своих самолетов. Отмечалось, что более половины инцидентов, которые происходили с самолетами авиакомпании в феврале того года, были связаны с «Суперджетами».

Одна из смертноносных катастроф случилась в 2019 году, когда стойки шасси повредили топливные баки и «Суперджет» загорелся во время пробега по полосе. В результате пожара погиб 41 человек.