В Турции после посадки загорелся российский самолет 

В турецкой Анталье после жесткой посадки загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». По данным Росавиации, погибших и пострадавших нет. Десять россиян лишились загранпаспортов.

Борт выполнял рейс А45051 по маршруту Сочи — Анталья. На борту находился 91 человек, в том числе 87 пассажиров, а также четверо членов экипажа. В авиакомпании «Азимут» причиной произошедшего назвали «сдвиг ветра».

«24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А45051 Сочи-Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», — говорится в заявлении. Там также добавили, что готовят резервный борт для отправки обратного рейса А45052.

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В то же время неназванный источник «Коммерсанта», близкий к следствию, сообщил, что на данный момент, кроме сдвига ветра, прорабатываются и другая версия случившегося — ошибка пилота.

Всех пассажиров загоревшегося борта доставили в аэропорт. Тем россиянам, кто решил дождаться выдачи багажа, как утверждается, предоставили питание. Кроме того, генконсульство России урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десяти россиян, которые в результате пожара лишились загранпаспортов.

В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что пассажиры пожаловались на отсутствие организованной помощи. «Была толпа, которая делилась

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своими переживаниями, как бы все были в истерике. Потом в каком-то кабинете нас приняли турки, не было ни одного русскоговорящего. Мы информацию получили через переводчика — молодой парень, который понимал по-турецки и по-русски. Представителей России там не было. Не было никого», — рассказала одна из пассажирок.

В связи с пожаром на борту Sukhoi Superjet 100 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Росавиация начали проверки.