Шериф использовал труд заключенных на ферме матери

Шериф округа Ранкин в американском штате Миссисипи Брайан Бейли привлекал заключенных вверенной ему окружной тюрьмы для обслуживания птицефермы свой матери вместо предусмотренных законодательством работ, об этом сообщают The New York Times и местная газета Mississippi Today.

Также он использовал закупленное на налоги налогоплательщиков оборудование на объектах, которые принадлежат его семье. Журналисты опросили несколько десятков человек и изучили более тысячи страниц официальных отчетов округа, но многие работавшие на ферме матери Бейли до сих пор отказываются говорить открыто из-за опасения за свою безопасность.

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Журналисты отмечают, что департамент Бейли находится под процедурой расследования из-за обвинений в пытках людей. Самого шерифа авторы текста считают ответственным за привлечение заключенных к работе, которую они выполняли в дополнение к их ежедневным обязанностям, получая за это наличные деньги или еду. Также заключенные устанавливали напольное покрытие и делали шкафы.

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Бейли отвозил на ферму своей матери купленные за государственные деньги строительную машину, навесы, средства от сорняков и принадлежности для ухода за фермой. Журналисты считают, что эти действия нарушают законодательство штата и могут рассматриваться как использование должностного положения в личных целях.

Для работы шериф использовал заключенных с особым статусом «доверенных». Такие люди могут перевестись из тюрьмы штата в окружную тюрьму в обмен на обязательство помогать правоохранительным органам в охране тюрьмы. Такая работа, как сообщают журналисты, обычно не оплачивается.

Заключенные неоднозначно оценивают эффективность программы — часть из них заявляет, что «доверенные» лица находятся в фактической собственности шерифа, другие же отмечают, что работа на таких условиях помогает победить зависимости и подготовиться к жизни после освобождения.