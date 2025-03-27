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Мир

Крупнейший банк Европы уволил сотрудников в день начисления бонусов

2 минуты чтения 19:04

Один из крупнейших банков Европы HSBC уволил нескольких инвестиционных банкиров именно в тот день, когда им должны были перечислить бонусы за работу в прошлом году. Никто из них не получил обещанные премии. Об этом пишет газета Financial Times (FT). 

Руководство сообщило сотрудникам инвестиционно-банковского подразделения в Великобритании о сокращении рабочих мест еще в феврале. До этого, в январе, было объявлено о закрытии консультационного направления по слияниям и поглощениям, а также бизнеса на рынке акционерного капитала за пределами Азии и Ближнего Востока.

Новости о сокращениях совпали с традиционным периодом, когда сотрудники ожидали информацию о бонусах за 2024 год, объяснили три источника, знакомых с ситуацией. Однако банкиры уровня вице-президента и выше, уволенные в рамках реструктуризации, бонусов не получили.

«Это совсем не похоже на HSBC. Он имеет репутацию банка, заботящегося о своих людях», — высказался один из собеседников FT. 

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Издание объясняет, что, как правило, инвестиционные банки все же выплачивают бонусы тем сотрудникам, чьи позиции ликвидируются в рамках программ реструктуризации, даже если такие бонусы меньше обычных.  

В сентябре прошлого года сменилось руководство HSBC — организацию возглавил Жорж Эльхедери, который нацелился на сокращение неприбыльных подразделений. Сокращение инвестиционно-банковского подразделений — одна из частей масштабной реформы, инициированной новым главой банка. В том числе банк уменьшает число высокооплачиваемых руководителей. 

Тем не менее некоторые сотрудники, которые были оповещены о своем увольнении, все же рассчитывали получить хотя бы часть бонуса за работу в предыдущем году, заключил один из источников FT.

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