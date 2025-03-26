Советник Трампа взял на себя ответственность за утечку из чата Белого дома

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц дал интервью телеканалу Fox News после скандала с утечкой информации из чата в мессенджере Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее и заявил, что «лучшие технические умы» сейчас выясняют, как это произошло.

«Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Это позор. Мы собираемся докопаться до сути», — заявил он.

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24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал в своей колонке, что Майкл Уолтц добавил его в закрытый чат, где высокопоставленные лица США обсуждали готовящиеся удары по позициям хуситов в Йемене. Журналист утверждал: он решил, что с ним хотят пообщаться представители Белого дома.

Советник по нацбезопасности в эфире передачи «The Ingraham Angle» на Fox News заявил, что у него не было контакта журналиста The Atlantic и он не знает, как его номер оказался в его телефоне.

«Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что я не знаком с этим парнем. Я знаю о его ужасной репутации. Среди журналистов он на самом дне. Он ненавидит президента [Дональда Трампа]. Я с ним не переписывался, его [контакта] не было в моем телефоне», — утверждает Уолтц.

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Глава безопасности Белого дома считает, что главный редактор The Atlantic каким-то образом получил чей-то контакт и смог попасть в закрытый чат. «Так что, конечно, я не видел этого неудачника в группе. Выглядело так, что это кто-то другой. Сделал ли он это намеренно, произошло ли это каким-то иным техническим путем? Мы пытаемся это выяснить», — сказал Уолтц.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет отверг утверждение журналиста о том, что в чат были отправлены какие-либо военные планы. Источники Politico позже сообщили, что из-за утечки секретной информации, Майклу Уолтцу грозит отставка.