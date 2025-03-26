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Мир

Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу

2 минуты чтения 15:08

Лофт в Нью-Йорке, который показали в фильме «Дьявол носит Prada», выставили на продажу почти за девять миллионов долларов. Квартиру из известного фильма пытаются продать уже второй раз. Об этом пишет Mansion Global.

Точная цена лота на рынке — 8,95 миллиона долларов (752 миллиона рублей). Эту квартиру уже выставляли на продажу в начале октября прошлого года за 8,99 миллиона долларов, но она не нашла своего покупателя. 

По сюжету фильма в этой квартире жил модельер Джеймс Холт, претендовавший на должность главного редактора журнала «Подиум». Именно здесь персонаж Энн Хэтэуэй встречает своего возлюбленного во время вечеринки. 

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Квартира расположена в престижном районе Сохо в центре Нью-Йорка на третьем этаже небольшого здания. В этом здании, которое было построено еще в начале XX века, всего девять квартир. Изначально здесь располагался универмаг, а затем — небольшой склад. 

Общая площадь квартиры достигает 334 квадратных метров. В ней есть две спальни и две ванные комнаты. Отличительная черта одной из спален — «единственная в своем роде» гардеробная с «органическими изгибами», уточняет Mansion Global.

На мезонинном уровне расположился домашний спортзал и винный склад на 400 бутылок. Кроме того, в квартире также есть камин и сауна, а в некоторых комнатах стоят коринфские колонны. 

Владельцами объекта являются основатели магазина Apartment Сара и Марк Шиллеры. Они купили эту квартиру 25 лет назад, однако они не уточнили, сколько именно заплатили за нее в 2000 году. 

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