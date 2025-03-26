В Южной Корее рассказали о «массовом экспорте» детей за границу

За несколько десятилетий власти Южной Кореи отправили за границу для усыновления 170 тысяч младенцев, говорится в докладе, опубликованном правительственной Комиссией по установлению истины и примирению. Комиссия начала в 2022 году расследовать нарушения, допущенные при «массовом экспорте» детей, и обнаружила десятки случаев нарушения прав человека, передает Би-би-си.

Отсутствие надлежащего контроля со стороны правительства способствовало массовому усыновлению детей частными агентствами, которые руководствовались соображениями выгоды, объявили авторы расследования. Они привели примеры мошенничества, принуждения и фальсификации документов, сообщает Би-би-си.

С 1950-х годов Южная Корея отправила на усыновление за границу больше детей, чем любая другая страна мира, говорится в докладе. «Это позорная часть нашей истории», — заявила журналистам председатель комиссии Пак Сун Ён.

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«В то время как многим усыновленным повезло вырасти в любящих семьях, другие пережили огромные трудности и получили травмы из-за несовершенства процесса усыновления. Даже сегодня многие продолжают сталкиваться с проблемами», — рассказала она.

367 усыновленных за период с 1964 по 1999 год подали в Комиссию заявления о «недобросовестных практиках», с которыми столкнулись. Комиссия успела проанализировать около сотни заявлений. 56 заявителей признаны жертвами нарушений прав человека. Комиссия заявила, что собирается завершить расследование в мае.

После войны с Северной Кореей в начале 1950-х Южная Корея была одной из беднейших стран мира, и немногие семьи стремились усыновлять детей, говорится в докладе. Тогда правительство запустило программу усыновления, которой занимались частные агентства, получившие значительные полномочия благодаря специально принятым законам, передает Би-би-си.

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Согласно результатам расследования, произошел «системный сбой в надзоре и управлении», что привело к многочисленным нарушениям, допущенным агентствами по усыновлению. Иностранные агентства-партнеры требовали ежемесячно определенное количество детей, и корейские агентства выполняли эти требования, «способствуя крупномасштабным международным усыновлениям при минимальном процедурном надзоре».

Среди нарушений — усыновление без надлежащего согласия биологических матерей и недостаточная проверка приемных родителей. Кроме того, агентства фабриковали отчеты, в которых создавали впечатление, что усыновляемые числятся брошенными, а также намеренно выдавали детям неверные документы. В документах усыновителей часто указывались ложные личности, и теперь взрослые усыновленные корейцы с трудом могут получить информацию о своих биологических родителях и не имеют достаточной правовой защиты, отмечается в докладе.

За последние годы Южная Корея серьезно ужесточила процедуру усыновления, однако Комиссия рекомендовала правительству принести официальные извинения пострадавшим, передает Би-би-си.