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Мир

Экс-депутат выдавал себя за 17-летнего в приложении для гей-знакомств

2 минуты чтения 13:27 | Обновлено: 13:30

Бывший депутат от Нового Южного Уэльса (штат в Австралии) Родерик Амон притворялся 17-летним подростком в приложении для гей-знакомств, чтобы совратить 13-летнего мальчика. Во время регистрации в приложении мужчине было 27 лет. Об этом пишет британская газета The Guardian. 

Амон обвиняется в сексуализированном насилии над 13-летним мальчиком, с которым он впервые увиделся в Сиднее в 2017 году. Прокуроры утверждают, что политик, которому тогда было 27 лет, познакомился со своей жертвой на сайте знакомств. Для того, чтобы заручиться доверием мальчика, в своей анкете он «помолодел» на 10 лет. 

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Жертва бывшего депутата рассказал следствию, что тоже соврал о своем возрасте при знакомстве. В начале их общения он сказал Амону, что ему исполнилось 15 лет, хотя на самом деле он был на два года младше. 

Их общение перешло с сайта знакомств в Snapchat, где они обменивались «откровенным контентом». После общения в мессенджере они договорились о личной встрече, на которой и произошло насилие. Как пишет The Guardian, Амон отвел свою жертву в туалет на автостоянке и запер дверь. Там он поцеловал мальчика и заставил его заниматься с ним оральным сексом, перед этим спросив, делал ли он что-либо похожее раньше. Мальчик сказал ему, что такое с ним происходит впервые. 

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Амон виделся со своей жертвой еще как минимум один раз, в той же самой туалетной комнате. Прокуроры утверждают, что мужчина не раз насиловал ребенка. После насилия мальчик ощущал отвращение к самому себе, утверждает газета. Жертва также призналась, что Амон продолжал отправлять ему «откровенные фотографии» вплоть до августа 2024 года, когда мужчине предъявили обвинения. 

Бывшего депутата обвиняют по десяти статьям, включая статью о половой связи с лицом, не достигшем 14 лет. Ни по одной статье обвинения Амон не признал себя виновным. 

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