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Политика

В Госдуме захотели запретить подкармливать бездомных животных

2 минуты чтения 12:30

Группа депутатов Госдумы по доработке законодательства в сфере обращения с бездомными животными одобрила несколько поправок в законопроект, который предлагает разрешить усыпление собак после окончания предельного срока их содержания в приютах. Законодатели расширили список оснований для убийства бродячих собак, а также предложили запретить подкармливать бездомных животных, сообщает РБК, в распоряжении которого есть список одобренных поправок.

Доработанный законопроект теперь предлагает умерщвлять бездомных животных, если они «причинили вред или создают угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным», цитирует поправку РБК. Этот пункт решили добавить к первоначальной редакции, которая предписывала регионам установить предельный срок содержания бездомных животных в приютах и усыплять их, когда он закончится.

Еще одна поправка гласит, что отлавливать необходимо любых животных без хозяев. Также хозяев предложили обязать сообщать о пропаже питомца в течение трех дней, иначе власти будут считать, что владелец выбросил животное на улицу.

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Также законодатели предложили запретить препятствовать отлову животных и ввести штрафы за такие действия. В том числе россиянам хотят запретить прятать животных у себя на время отлова, после чего выпускать их обратно. Другой штраф, который теперь предусмотрен в законопроекте, разработан для наказания юридических лиц, которые не вызывают службы отлова, когда на их территории проживают бездомные животные.

Группа депутатов во главе с Ниной Останиной из КПРФ внесла законопроект в Госдуму 28 февраля. В середине марта его рассмотрение было перенесено на неопределенный срок, закон пока что не принят даже в первом чтении.

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Законопроект вызвал дискуссию как среди законодателей, так и в обществе. В разных регионах России по выходным проходят акции протеста против убийства животных, также зоозащитники собирают подписи под требованиями не принимать законопроект.

Сенатор Андрей Клишас настаивает, что законопроект противоречит Конституции. В прошлом году Конституционный суд постановил, что животных можно усыплять лишь в исключительных случаях, когда нет других способов защитить жизнь человека. Комитеты по конституционному законодательству и по природным ресурсам подготовили отрицательные заключения к законопроекту.

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