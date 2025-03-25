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Мир

Быстрый подъем по лестнице назвали эффективным упражнением для пожилых людей

2 минуты чтения 21:13

Подъем по лестнице способен увеличить силу ног у пожилых людей — для этого надо двигаться с максимально возможной скоростью, выяснили авторы исследования, результаты которого опубликовала The Washington Post. Группа ученых из бельгийского Университета Хасселта пригласила участвовать в исследовании 46 здоровых людей в возрасте от 65 до 80 лет, сообщила газета.

Участников эксперимента рандомно разбили на две группы — тех, кто делает физические упражнения на тренажере, и тех, кто выполняет подъем по лестнице. Занятия проводились два раза в неделю в течение 12 недель и привели к росту силы мышц участников, сообщили авторы исследования.

Дважды в неделю по 35 минут участники исследования занимались в университетской лаборатории. После десятиминутной разминки на велотренажере они выполняли два упражнения для верхней части тела на силовых тренажерах — жим от груди и низкий гребок. Затем половина участников шла на тренажер для жима ногами, а другая половина — на упражнения с подъемом по лестнице.

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Группа, имитировавшая подъем по лестнице, начинала с четырех сетов поочередного подъема ног на ящик высотой около 30 или 40 сантиметров, чередуя по два сета на каждую ногу, чтобы вызвать мышечное утомление. Участники двигались в медленном, контролируемом темпе, затрачивая две секунды на подъем и еще две на спуск, рассказали авторы исследования.

На пятой неделе испытуемые как можно быстрее поднимались на два лестничных пролета по шесть ступеней каждый (с перерывом между пролетами) и отдыхали 45 секунд, в течение которых спускались обратно пешком. Эту последовательность участники эксперимента проделывали четыре раза, при этом им не разрешалось пропускать ступеньки или пользоваться перилами.

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К концу исследования эта группа надевала утяжеленные жилеты, когда поднималась по ступенькам. Самому быстрому участнику потребовалось 3,1 секунды, чтобы подняться на два лестничных пролета, а самому медленному — 6,8 секунды, рассказала журналистам ведущий автор исследования, доцент Университета Хасселта Эвелин Ван Ройе.

С возрастом люди начинают терять мышечную силу, а она крайне важна для пожилых людей, например, чтобы не упасть, когда получилось споткнуться, объяснила Ван Ройе. «Если вы не можете быстро двигаться, даже если сильны, вы все равно упадете», — сказала она.

По словам ученой, результаты исследования показали, что подъем по лестнице может стать доступным домашним способом развития мышечной силы для пожилых людей. В Бельгии пожилые люди не привыкли ходить в спортзалы, им нужны альтернативные способы тренировки мышечной силы, сообщила журналистам ведущий автор исследования.

Результаты исследования впервые были опубликованы в National Library of Medicine.

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