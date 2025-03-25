Суд отклонил пять исков против Diddy

Суд отклонил несколько исков, выдвинутых против рэпера Шона «Дидди» Комбса, на 30 миллионов долларов. Бывший продюсер Родни Джонс («Лил Род») обвинил рэпера в сексуализированном насилии, хранении оружия, принуждении к употреблению наркотиков и невыполнении условий контракта. Судья удовлетворила только обвинения в насилии. Адвокат Комбса и сам рэпер считают обвинения ложными.

Сегодня, 25 марта, судья Дж. Пол Эткен удовлетворил иск Джонса о сексуализированном насилии со стороны Комбса. Но остальные — по обвинению в мошенничестве и рекете, о причинении эмоционального стресса и нарушении условий контракта — суд отклонил из-за недостаточной аргументированности. Адвокату Джонса Тайрону Блэкберну также был объявлен строгий выговор, а его поведение в отношении ходатайства было описано как «тревожное». По заявлению судьи, документы юриста «изобилуют неточными формулировками», «неуместными оскорблениями и ложными заявлениями».

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Джонс подал иск против Комбса в Нью-Йорке в феврале 2024 года после того, как спродюсировал шесть песен для номинированного на премию «Грэмми» альбома «The Love Album: Off the Grid». Он заявил, что рэпер приобретал, употреблял и распространял экстази, кокаин и другие запрещенные наркотики, демонстрировал огнестрельное оружие и добавлял некие препараты в алкогольные напитки, которые предлагал в том числе и несовершеннолетним.

Джонс обвинил Комбса в том, что когда жил с ним в одном доме с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года, неоднократно подвергался сексуальным домогательствам со стороны рэпера и его сообщников. По словам продюсера, он сталкивался с «постоянными непрошеными прикосновениями к его анусу». Кроме того, Комбс, как говорит Джонс, подстрекал его нанимать секс-работниц и вступаться с ними в половую связь. Он также обвинил в причастности к преступлениям сына Комбса Джастина, начальника штаба рэпера, гендиректора Universal Music Group и других.

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После этого Комбс подал собственное ходатайство об отклонении исков Джонса. В нем он отметил, что, «несмотря на кричащую театральность, нет ни одного обоснованного иска». «Lil Rod — не более чем лжец, который подал иск на 30 миллиардов долларов, бесстыдно ища незаслуженные деньги», — сказала адвокат Комбса Шон Холли. По ее словам, есть неоспоримые доказательства того, что обвинения — «ложь» и «нелепость».

Комбс стал объектом многочисленных исков о сексуализированном насилии, когда его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура, обвинила его в ноябре 2024 года в издевательствах на протяжении десяти лет. Неделю спустя против Комбса были поданы еще два иска.