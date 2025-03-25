Неизвестные расстреляли альпак из винтовки

Неизвестные застрелили четырех альпак на ферме в британской деревне Ист-Хатли, сообщает The Times со ссылкой на заявления владельцев животных и полученную от полиции информацию. Никаких признаков, что животные напали на человека, обнаружено не было.

Еще одну альпаку нападавшие смогли серьезно ранить. Животное живо, но его голова парализована — хозяева вынуждены давать альпаке сильные обезболивающие. На животных напал человек — они были убиты или ранены аккуратными выстрелами из винтовки. На поле также обнаружены следы собаки. Инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье на арендованном поле.

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«Все альпаки были убиты выстрелами в голову, как на казни. Это была абсолютная бойня», — рассказала Дон Френч, владелица альпак. Она предположила, что животных могли принять за оленей, отметив, что в окрестностях есть охотники на этих животных. Но такие нападения, по ее мнению, можно назвать «больным видом спорта». Кроме того, по ее словам, ферма, у которой Френч и ее муж арендовали поле для альпак, не видна с дороги.

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Полиция рассказал, что проводит обход соседних домов, на данный момент у них нет подозреваемых. Правоохранители утверждают, что животные были убиты из винтовки калибра .22 или выше. Представитель полиции Кембриджшира заявил, что нападение на альпак он и его коллеги считают «тревожным преступлением».

Владельцы животных рассказали The Times, что не понимают мотива нападения. Убитые альпаки были не молодыми — их возраст составлял от 8 до 12 лет, владельцы уже не продавали их шерсть. Преступник не собирался продавать ее или тела, или использовать их в качестве корма для своего животного — трупы остались на ферме. С нападавшим, возможно, была собака — она убила еще одну овцу.