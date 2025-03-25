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Мир

Джуд Лоу появился в образе Путина на съемках нового фильма

2 минуты чтения 12:25 | Обновлено: 12:32

Британский актер Джуд Лоу появился в образе Владимира Путина на съемках фильма французского режиссера Оливье Ассайаса «Волшебник Кремля». Об этом пишет «Новая Газета Европа». 

По данным издания, сегодня, 25 марта актер появился в гриме на съемочной площадке в столице Латвии Риге. На кадрах с места съемок кино Джуд стоит в синем пальто в окружении других актеров и работников съемочной площадки. 

О том, что британский актер сыграет Путина в политическом триллере в январе сообщал Deadline. По данным издания, роль Лоу будет второстепенной, и он сыграет Путина на начальном этапе его политической карьеры.

«Кремлевский волшебник» основан на одноименном романе итальянского писателя Джулиано да Эмполи и французского писателя и сценариста Эммануэля Каррера. Роман основан на биографии бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, которого в произведении зовут Вадим Баранов. 

Книга была опубликована в феврале 2022 года, получила Гран-при Французской академии и попала в шорт-лист премии Гонкур, где до победы не хватило всего одного голоса.

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Новость о съемках политического триллера «Кремлевский волшебник» появились почти год назад. Действие происходит в 1990-е годы, когда Баранов становится политтехнологом и помогает перспективному сотруднику ФСБ — Владимиру Путину. 

В романе, помимо вымышленных персонажей, встречаются реальные фигуры российской и мировой политики, такие как Ходорковский, Березовский и Берлускони.

Джуд Лоу — британский актер, известный своими ролями в «Шерлоке Холмсе», «Фантастических тварях» и в «Молодом папе». Он уже играл русского в экранизации «Анны Карениной» и фильме «Враг у ворот». В фильме «Кремлевский волшебник», помимо Джуда Лоу, также снимутся Пол Дано и обладательница «Оскара» Алисия Викандер, которые сыграют роли Баранова и его возлюбленной Ксении, а также актеры Зак Галифианакис и Том Старридж.

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