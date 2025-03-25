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Мир

Авиакомпания потребовала отключить поддерживающий жизнь ребенка аппарат

2 минуты чтения 00:32 | Обновлено: 00:34

Американская авиакомпания United Airlines потребовала от пассажирки отключить и спрятать под кресло аппарат ИВЛ ее маленького сына, без которого он не может дышать, сообщает The Independent со ссылкой на заявления самой женщины и комментарии представителей авиакомпании.

Сын Мелиссы Сотомайор родился недоношенным на 22 неделе беременности, годовалый ребенок все еще не может дышать самостоятельно. Сотомайор летела с ним из Ньюарка в Тампу и обратно, предварительно подготовив все необходимые документы и предоставив медицинское оборудование для проверок. Во время вылета из Тампы от нее потребовали отключить аппарат ИВЛ, потому что оборудование ее сына «представляет опасность для других пассажиров».

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Сотомайор отметила, что место в самолете ей и ребенку специально назначили сотрудники авиакомпании и предоставила все необходимые медицинские документы. Она утверждает, что стюардессы пытались убедить ее, что аппарат ИВЛ нельзя использовать во время взлета, но после набора высоты ребенок сможет им воспользоваться. Мать не смогла убедить их, что оборудование нельзя выключать.

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За женщину вступился сосед, но капитан судна заявил, что «ребенок не должен лететь, это опасно для него». Из-за инцидента самолет вылетел с задержкой на час. Позже Сотомайор записала обращение к United Airlines на платформе TikTok, в котором рассказала о ситуации на борту. Представители авиакомпании дали комментарий для The Independent, в котором не опровергли инцидент и не сообщили каких-либо подробностей, сообщив лишь, что «связались с женщиной» и «извинились за разочарование, которое она, возможно, испытала».

Ранее Сотомайор рассказывала, что после обращения к авиакомпании в соцсетях с ней связывались ее представители. По ее словам, сотрудники заявили, что инцидент произошел из-за «проблем с сидениями в переборке», однако находившиеся на борту об этом не упоминали. Она еще раз отметила, что чувствует себя униженной, поскольку экипаж самолета пытался представить происходящее так, что женщина подвергает опасности своего нездорового ребенка.

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