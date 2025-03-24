Женщина обожгла лица и тела своих детей из-за желания осветлить им кожу

В Нигерии 32-летняя женщина, находясь под давлением семьи, начала использовать кремы для осветления кожи своих шестерых детей. В результате как минимум четверо из них, включая двухлетнего ребенка, получили различные ожоги на лице и других частях тела. Об этом пишет Би-би-си.

«Моя сестра родила светлокожих детей, а у меня они темнее. Я заметила, что моя мать относится лучше к детям моей сестры из-за их цвета кожи, и это очень ранило меня», — рассказала Фатима (имя изменено).

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Женщина утверждает, что приобрела кремы для осветления кожи детей в супермаркете в городе Кано. Ей продали их без рецепта врача. Поначалу Фатиме казалось, что средства помогают и она даже заметила, что бабушка стала теплее относиться к ее детям, которым на тот момент было от двух до 16 лет. Однако осветляющие кремы впоследствии вызвали ожоги на различных участках кожи ее детей.

По данным издания, одна из дочерей Фатимы теперь каждый раз прикрывает лицо, прежде, чем выйти на улицу. Так она пытается скрыть ожоги от посторонних глаз. У другой дочери появились бледные круги вокруг глаз, а третья осталась со шрамами на губах и коленях. Ее младший ребенок, как сообщается, до сих пор страдает от язв, которые заживают очень медленно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины в Нигерии используют средства для отбеливания кожи чаще, чем в любой другой африканской стране — 77 % из них пользуются ими регулярно. В Конго-Браззавиле этот показатель составляет 66 %, в Сенегале — 50 %, а в Гане — 39 %.

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Подобные средства могут содержать кортикостероиды или гидрохинон, которые опасны для кожи, поэтому их можно приобрести только по рецепту врача. Иногда в такие кремы также добавляют ртуть и койевую кислоту. По данным ВОЗ, такой состав средств может впоследствие вызвать дерматит, акне и обесцвечивание кожи, а также привести к воспалительным заболеваниям, отравлению ртутью и поражению почек. Кожа может стать тоньше, из-за чего раны заживают медленнее и с большей вероятностью воспаляются, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Многие связывают светлую кожу с красотой или богатством. Женщины часто пытаются защитить своих детей от дискриминации, осветляя их кожу с рождения», — рассказала Би-би-си владелица дерматологического спа-салона в городе Абуджа, столице Нигерии, Зайнаб Башир Яу. По ее оценкам, 80 % женщин, с которыми она встречалась, осветляли кожу своих детей или планируют это сделать.

