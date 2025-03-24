Туриста захотели принести в жертву в Мексике

В Мексике туриста из Германии, чье имя не называется, избили и захотели принести в жертву после того, как он забрался на четвереньках на храмовое сооружение Кукулькана в культурном центре майя Чичен-Ице на севере полуострова Юкатан. Об этом сообщает EuroWeekly, обратил внимание портал «Турдом».

Сообщается, что инцидент произошел 20 марта. Тогда 38-летний путешественник забрался на вершину 25-метровой пирамиды, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом, как пишет EuroWeekly, у подножия пирамиды в этот момент находилась многотысячная толпа. Видео произошедшего распространилось в соцсетях. На них люди кричали туристу ​​«идиот» и «тупой».

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Когда турист добрался до вершины, он попытался спрятаться в камере пирамиды, однако оттуда его вывели сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH). Когда мужчина оказался внизу, на него напали стоявшие внизу люди. Турист получил травму головы, а некоторые люди в толпе потребовали «принести его в жертву», ссылаясь на древние ритуалы.

По словам сотрудников Национальной гвардии, путешественник был в хорошей физической форме и смог проскочить мимо охраны. После задержания туриста передали местным властям, его могут оштрафовать по закону об археологических, художественных и исторических памятниках и зонах. По данным «Турдома», сумма штрафа может достигать ста тысяч песо (более 400 тысяч рублей).

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EuroWeekly отмечает, что подъем на пирамиду Кукулькана запрещен с 2008 года. Храм является центральным местом празднования весеннего равноденствия. Ежегодно в конце марта туда приезжают туристы со всего мира.