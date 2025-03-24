Более 300 собак заморили жаждой и голодом в приюте для животных

Руководство астраханского приюта для бездомных животных заморило жаждой и голодом более 300 собак, сообщило ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. Ленинский районный суд Астрахани признал руководителя компании «Экоприют» Андрея Невлюдова, директора Валерия Кущенко и главного врача Валентину Кознову виновными в жестоком обращении с животными, мошенничестве и легализации денежных средств.

Бывшего депутата городской думы Астрахани от «Единой России» Невлюдова суд приговорил к девяти годам колонии общего режима, Кущенко — к пяти с половиной и Кознову — к четыре годам колонии. Суд решил, что все трое совокупно должны будут возместить государству ущерб от неисполненных контрактов на содержание бездомных животных на сумму более 64,5 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

Я работаю могильщиком Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому Общество 10 минут чтения

Астраханское управление Следственного комитета уточнило, что речь идет как минимум о 331 погибшей собаке. По мнению следствия, руководитель компании, директор и главврач создали организованную преступную группу. С августа 2021 года по декабрь 2022-го эти люди «создавали видимость» выполнения условий заключенных муниципальных контрактов, согласно которым «Экоприют» был обязан отлавливать, содержать, вакцинировать, лечить и «возвращать на прежнее место обитания» бездомных животных.

Следователи рассказали, что руководитель «Экоприюта» предложил своей супруге, индивидуальному предпринимателю, подписать с директором компании договоры аренды помещений приюта и ее автомобилей. По словам следователей, арендная плата значительно превышала рыночные расценки и составляла около 2,8 миллиона рублей в месяц. Суд счел это легализацией бюджетных денег на сумму более 52 миллионов рублей, пишет СК.

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики Криминал 11 минут чтения

«Экоприют» начал работать как единственный астраханский приют для животных в 2021 году. В конце ноября 2022 года на скотомогильнике в Приволжском районе Астраханской области были найдены как минимум 60 трупов собак. У животных были выколоты глаза, отрезаны носы, лапы и половые органы, в ушах некоторых были бирки. Сотрудница скотомогильника вызвала полицию и рассказала, что тела собак привез автомобиль «Экоприюта».

Зоозащитники, которые вслед за полицией приехали в приют, рассказывали, что нашли там около 300 собак, среди которых оказалось много истощенных и больных. В некоторых клетках мертвые животные лежали рядом с еще живыми, двух собак зоозащитники забрали с собой, одна из них не выжила, рассказали волонтеры.