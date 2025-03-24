Более 300 собак заморили жаждой и голодом в приюте для животных

Руководство астраханского приюта для бездомных животных заморило жаждой и голодом более 300 собак, сообщило ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. Ленинский районный суд Астрахани признал руководителя компании «Экоприют» Андрея Невлюдова, директора Валерия Кущенко и главного врача Валентину Кознову виновными в жестоком обращении с животными, мошенничестве и легализации денежных средств.
Бывшего депутата городской думы Астрахани от «Единой России» Невлюдова суд приговорил к девяти годам колонии общего режима, Кущенко — к пяти с половиной и Кознову — к четыре годам колонии. Суд решил, что все трое совокупно должны будут возместить государству ущерб от неисполненных контрактов на содержание бездомных животных на сумму более 64,5 миллионов рублей, сообщила прокуратура.
Астраханское управление Следственного комитета уточнило, что речь идет как минимум о 331 погибшей собаке. По мнению следствия, руководитель компании, директор и главврач создали организованную преступную группу. С августа 2021 года по декабрь 2022-го эти люди «создавали видимость» выполнения условий заключенных муниципальных контрактов, согласно которым «Экоприют» был обязан отлавливать, содержать, вакцинировать, лечить и «возвращать на прежнее место обитания» бездомных животных.
Следователи рассказали, что руководитель «Экоприюта» предложил своей супруге, индивидуальному предпринимателю, подписать с директором компании договоры аренды помещений приюта и ее автомобилей. По словам следователей, арендная плата значительно превышала рыночные расценки и составляла около 2,8 миллиона рублей в месяц. Суд счел это легализацией бюджетных денег на сумму более 52 миллионов рублей, пишет СК.
«Экоприют» начал работать как единственный астраханский приют для животных в 2021 году. В конце ноября 2022 года на скотомогильнике в Приволжском районе Астраханской области были найдены как минимум 60 трупов собак. У животных были выколоты глаза, отрезаны носы, лапы и половые органы, в ушах некоторых были бирки. Сотрудница скотомогильника вызвала полицию и рассказала, что тела собак привез автомобиль «Экоприюта».
Зоозащитники, которые вслед за полицией приехали в приют, рассказывали, что нашли там около 300 собак, среди которых оказалось много истощенных и больных. В некоторых клетках мертвые животные лежали рядом с еще живыми, двух собак зоозащитники забрали с собой, одна из них не выжила, рассказали волонтеры.