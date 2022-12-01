Под Астраханью зоозащитники нашли 60 трупов собак на скотомогильнике. По мнению активистов, к убийству причастен приют, который связан с экс-депутатом от «Единой России»

На скотомогильнике в Приволжском районе Астраханской области обнаружили минимум 60 трупов собак. У животных были выколоты глаза, отрезаны носы, лапы и половые органы, в ушах некоторых были бирки.

26 ноября на территорию скотомогильника приехала машина, которая, по информации активистов, принадлежит фирме «Экоприют». Автомобиль привез около 60 изуродованных мертвых собак для сожжения в печи. Сотрудница скотомогильника, увидев трупы животных, вызвала полицию. Также на место приехали зоозащитники, которые предположили, что к убийству может быть причастен «Экоприют», куда они и отправились с проверкой.

Там зоозащитники обнаружили в будках других мертвых и истощенных собак. Территория «Экоприюта» была неубрана, корма не хватало. Зоозащитники вывезли двух сильно истощенных собак. В приюте осталось еще как минимум 300 псов.

«Собаки содержатся в ужасных условиях. В одной клетке сидят по десять животных. Вокруг них ничего не убирается, там же стоят миски с едой. Но собаки все истощенные, у них нет сил подняться», — рассказала одна из активисток.

29 ноября экс-депутат астраханской городской думы от «Единой России» Андрей Невлюдов сообщил, что полтора года назад он приобрел здание и участок, на котором находится приют, и записал на имя своей жены Марии. Также он сдал объект в аренду «Экоприют», а проект, в свою очередь, разместила там собачий приют. Он также рассказал, что автомобиль, на котором трупы собак привезли на скотомогильник, тоже сдан «Экоприюту» в аренду.

Источник: «Нам здесь жить!», News.ru

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.