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Мир

СМИ: Россия восприняла восстановление отношений с США как не связанное с Украиной направление

2 минуты чтения 13:43

Для Владимира Путина переговоры с США являются средством для достижения более широких целей, нежели завершение войны в Украине. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленных российских внешнеполитических деятелей на конференции по безопасности в Нью-Дели.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп хочет остановить «марш смерти» в Украине «как можно скорее», однако в Кремле намерены «выжать как можно больше выгод» из стремления Трампа заключить мирное соглашение. Источники NYP рассказали, что улучшение отношений с Вашингтоном для Москвы будет «экономическим и геополитическим благом», которого российские власти могут добиться и в случае продолжения войны.

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Издание отмечает, что Путин все еще стремится к победе в войне, однако «потакает стремлению Трампа к прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели с Вашингтоном».

«Украина идет своим чередом. Наступление продолжается. Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины», — заявил на полях конференции первый зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, Трамп и Путин разрабатывают «двустороннюю повестку дня», которая «не связана с Украиной».

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В качестве возможных выгод, которые Россия может получить от восстановления отношений с США, NYP называет запчасти для российских самолетов Boeing и сокращение присутствия НАТО в Европе.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры представителей Украины и США, 24 марта американская делегация встречается с российской. Как пишет The Guardian, после этого должен состояться еще один раунд переговоров между США и Украиной.

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