Женщины стали больше бояться облысения из-за соцсетей

Пользовательницы соцсетей стали чаще бояться облысения из-за распространения в них контента о росте волос. Об этом сообщает интернет-портал The Cut.

Как рассказала изданию Джули Диксон, специалист по тонким волосам и основательница салона красоты Joon Drop, в последние годы все больше женщин в возрасте 20, 30 и 40 лет обращаются в ее салон и утверждают, что они увидели залысины на голове. Поток клиенток, которые просят решить «проблему» облысения, увеличился как минимум вдвое.

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«В большинстве случаев это просто тонкие волосы, и люди не понимают, что это генетика, или они смотрят на фотографию кого-то в интернете и говорят: “Сделайте мне это”», — рассказала Диксон. Она добавила, что сделать волосы более густыми парикмахер может лишь с помощью нанесения специальной краски, хорошей стрижки или наращивания волос. Однако специалистам сложно убедить людей без проблем с выпадением волос, что их генетически тонкие волосы не выпадают и что они не будут похожи на то, что клиентки видели в инстаграме и тиктоке.

«Я не думала о том, что у меня выпадают волосы, пока мой телефон не начал показывать мне целевую рекламу. Затем вся моя лента стала показывать людей, которые одержимы ухаживанием за волосами и наносят масло на кожу головы», — рассказала изданию 26-летняя Бет. По ее словам, девушка приняла выпадение волос на фоне коронавируса симптомом более серьезных проблем из-за контента, который постоянно видела в соцсетях.

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Еще одна собеседница издания Сидра Сайед считает, что на девушек через соцсети оказывается давление, чтобы они покупали продукты по уходу за волосами. Диксон добавила, что контент о потере волос может заставить людей с такими проблемами чувствовать себя менее одинокими, однако многие принимают за алопецию естественное выпадение и обновление волос.