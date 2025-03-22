Представитель Трампа сообщил о согласии Украины провести выборы президента

Украина согласилась провести президентские выборы, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Позиция России заключается в том, что он не избран, и поэтому мы не можем подписать с ним какой-либо договор. Как вы думаете, будут ли выборы в Украине?» — задал вопрос Карлсон. «Да, будут. Они согласились на это», — ответил Уиткофф.

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Чиновник не уточнил, когда и при каких условиях будут проведены президентские выборы. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в соответствии с законодательством выборы пройдут после окончания войны, когда будет отменен режим военного положения.

В конце января Владимир Путин назвал Зеленского «нелегитимным» и заявил, что он больше не имеет права подписывать мирное соглашение. При этом Путин сказал, что «вести переговоры можно с кем угодно».

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Позднее Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского «диктатором без выборов» и «комиком со скромными успехами». Также Трамп обвинил президента Украины в желании «сохранить легкий заработок», имея в виду американскую военную помощь. Перед встречей с Зеленским в Белом доме Трамп отказался от своих слов: «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — ответил президент США журналистам.

Через неделю после встречи Трампа и Зеленского, которая завершилась скандальной перепалкой между президентами, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США начала тайные переговоры с украинской оппозицией: бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко и высокопоставленным членом партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. По словам источников, команда Трампа обсуждала с ними проведение выборов, которые могли бы состояться после прекращения огня, но до полноценных мирных переговоров.