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Политика

СМИ рассказали о тайных контактах администрации Трампа с украинской оппозицией

10:56 06.03.2025

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с представителями украинской оппозиции — бывшим премьером страны Юлией Тимошенко, а также влиятельными членами партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, на встречах обсуждалась возможность проведения президентских выборов в Украине. Как отмечает издание, выборы нового украинского президента на данный момент являются ключевым элементом планов по Украине, которые обсуждаются неофициально. Речь идет о проведении голосования после прекращения огня, но до начала всеобъемлющих мирных переговоров.

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По данным Politico, команда Трампа считает, что на предполагаемых выборах нынешний президент Украины не получит достаточной поддержки избирателей из-за усталости последних от войны и проблем с коррупцией.

В пресс-службе Юлии Тимошенко сообщения о переговорах с американской администрацией комментировать отказались. В свою очередь, представители «Европейской солидарности» пояснили, что цель партии не просто приближение президентских выборов в Украине, но обеспечение «конкурентных послевоенных выборов в нашей стране». 

«Также логично, что любые контакты включают в себя представление видения президента Порошенко и “Европейской солидарности” о путях прекращения войны путем установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира и о пределах возможных компромиссов по пунктам переговоров», — добавили в партии.

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Ранее и Порошенко, и Тимошенко поддержали решение Зеленского, который заявил, что проведение выборов в стране невозможно до окончания боевых действий. Официально пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Согласно законодательству страны президентские выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако этого не было сделано по причине действующего в Украине военного положения.

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