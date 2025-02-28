Трамп забыл свои слова о диктаторе Зеленском

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами не поверил в то, что он раньше назвал президента Украины диктатором. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

«Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос», — ответил Трамп на вопрос репортера о том, по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором.

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19 февраля Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social пост посвященный президенту Украины. В публикации американский лидер назвал Зеленского «умеренно успешным комиком», а затем обвинил его в «разрушении Украины» и в отсутствии президентских выборов в военное время.

«Он отказывается проводить выборы, у него очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть на Байдене «как на скрипке». Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», — написал тогда Трамп. Позже он и вовсе заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%. В ответ президент Украины назвал это российской дезинформацией и заявил, что его поддерживают 57 процентов украинцев.

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В то же время несмотря на громкие заявления на этой же пресс-конференции Трамп сказал, что испытывает большое уважение к Зеленскому. «Мы дали им много оборудования и много денег, но они сражались очень храбро, независимо от того, как вы это оцениваете, они действительно сражались», — подчеркнул президент США.

Он также заверил присутствующих, что Владимир Путин сдержит свое слово по мирному соглашению с Украиной, отметив, что Москва «действует очень хорошо».