Жительница коммуналки заказала соседку киллеру

В Санкт-Петербурге пожилая женщина наняла киллера для своей пожилой соседки по коммунальной квартире, пообещав за убийство 70 тысяч рублей. Убийство не состоялось, а Невский районный суд отправил заказчицу под арест, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Соседки прожили рядом 13 лет, периодически конфликтуя вплоть до судебных тяжб, писала «Фонтанка».
Арестованную женщину зовут Галина Лысенко, ей 59 лет, уточнили представители суда. Согласно версии следствия, 8 марта она нашла мужчину, который согласился исполнить заказ на убийство 67-летней соседки. Имя соседки суд и следствие не сообщили.
Мужчина, которого Лысенко наняла в качестве киллера, рассказал о планах заказчицы силовикам, и следующие их несколько встреч «проходили под контролем оперативных служб», сообщил Следственный комитет.
В итоге Лысенко передала мужчине «необходимую для совершения убийства» информацию о соседке и вознаграждение за будущее убийство, рассказали следователи. Женщину задержали 18 марта в квартире многоэтажки микрорайона Шушары, где живут ее дочь и внучка. В этот же день Лысенко предъявили обвинение, рассказали следователи.
Отдел петербургского управления СК по Невскому району возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму (105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.
Во время слушаний 21 марта женщина и ее адвокат просили заменить следственный изолятор на домашний арест, сообщила пресс-служба судов.
Лысенко работает главным бухгалтером в одной из школ Московского района Петербурга, рассказали «Фонтанке» источники в силовых органах. Женщина в поисках киллера обратилась к мужчине, который просил милостыню у Александро-Невской лавры, поначалу предложив совершить убийство за 50 тысяч рублей, рассказали собеседники журналистов.
В полиции, куда мужчина вскоре обратился, ему дали диктофон. Однако Лысенко общалась с потенциальным исполнителем только при помощи записок, причем давала почитать эти записи, не отдавая в руки. Мужчина попросил повысить сумму заказа на 20 тысяч рублей, взяв сначала 35 тысяч рублей, а при последней встрече — еще 35 тысяч, пишет «Фонтанка».
По словам силовиков, после задержания Лысенко сказала, что дала денег просившему милостыню мужчине из жалости. Тот взамен обещал починить к квартире полку, но так и не починил, передали слова женщины силовики.
Конфликтовавшие друг с другом соседки живут в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Седова недалеко от набережной Невы. Лысенко 13 лет назад приобрела две комнаты квартиры, ее соседка проживала в оставшейся одной комнате последние 25 лет. По словам соседки, Лысенко предлагала выкупить ее долю за полтора миллиона рублей и «всеми силами старалась остаться единственной собственницей». Соседка отказывалась от денег.
Со слов соседки, Лысенко называла ее ведьмой, позволяла себе «наветы в асоциальности и слабости перед спиртным», а однажды вызвала бригаду работников психдиспансера — но соседка отказалась уехать с медиками. Женщина несколько раз подавала на Лысенко в суд, требуя возместить 100 тысяч рублей за выброшенный на свалку шкаф, обязать заплатить за электричество по общему счетчику, убрать из коридора ведра, а из туалета — кошачий лоток. В разговоре со следователями пенсионерка уверяла, что Лысенко хотела ее заморозить и поэтому оставляла окна открытыми зимой. Лысенко отказалась давать показания следователям, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, пишет «Фонтанка».