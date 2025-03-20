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Криминал

На российского туриста напали с пистолетом в Абхазии из-за голого торса

22:47 20.03.2025

В Абхазии неизвестные напали на российского туриста и прострелили ему ногу. Жена раненного рассказала «Фонтанке», как в Гаграх, где отдыхала семья, местные жители возмущались, что мужчина ходит по улицам с голым торсом. Туриста перевезли в больницу города Сочи, он находится в реанимации, пишет портал «Турдом».

Мужчину зовут Константин, ему 42 года, узнали журналисты. Втроем, с женой Олесей и подругой семьи, чье имя издания не указывают, они приехали из Санкт-Петербурга в Абхазию 12 марта. Компания собиралась провести несколько дней в Гаграх.

Утром на следующий день, 13 марта, отдыхающие пошли втроем на пляж, где провели несколько часов, после чего мужчина зашел в кафе купить воды. Он был без майки, уточнила жена. По ее словам, в кафе на посетителей начали кричать, что в Абхазии нельзя ходить с голым торсом, и потребовали выйти.

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Туристы ушли. По словам одной из женщин, на дверях заведения и внутри не было «никаких табличек» о запрете на голый торс. Позже мужчине удалось купить воды в магазине, где продавщица никак не отреагировала на внешний вид посетителя, рассказали туристки. Однако на улице компания заметила, что их снимает на смартфон неизвестный человек. Туристы сходили в другое кафе за рыбой и вином и пошли в отель.

Группа неизвестных стала преследовать россиян, а когда догнала, началась словесная перепалка. По словам одной из женщин, один из преследователей кричал: «Эй, ты, русский, ты че, охренел? Ты в какую страну приехал? Ты че с голым торсом идешь? Как бы здесь моя мать ходит. Если ты приехал в эту страну — соблюдай ее законы».

Во время перепалки один из нападавших достал пистолет и несколько раз выстрелил. Пуля попала мужчине-туристу в ногу, из раны пошла кровь, рассказала его жена. Женщина перетянула рану ремнем и стала снимать происходящее на свой телефон, а подруга начала вызывать скорую помощь. По словам жены пострадавшего, один из нападавших стал требовать у нее отдать ему телефон. Но та отказалась. «Сука, отдай телефон, что ты там наснимала?» — требовал неизвестный, утверждала позже женщина.

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Скорая помощь отвезла туриста в местную клинику, однако позже его пришлось везти в столицу Абхазии, так как на месте врачи помочь не могли. В итоге жена пострадавшего все же удалила съемку, которую делала на месте нападения.

Только в больнице Сухуми к туристам пришел сотрудник правоохранительных органов с удостоверением и принял от жены раненного заявление. «Мы врачам сказали не писать, что это огнестрел, в целях безопасности. Мы в чужой стране, я без связи, непонятно, что за люди вокруг кружатся. Я не помню, кто предложил, что мы на штырь напоролись, купаясь в холодном море», — рассказала женщина журналистам.

Женщины вернулись в Петербург без своего спутника. Его жена сообщила о произошедшем в российскую полицию и прокуратуру. Мужа в итоге перевезли в Сочи и сделали сложную операцию, сейчас он находился на аппарате искусственного дыхания легких. Состояние раненного остается тяжелым, сказала журналистам его жена.

С августа 2023 года в Абхазии действует штраф размером шесть тысяч российских рублей за появление в общественных местах в купальных костюмах или в обнаженном виде. В сухумской гостинице «Рица» ранее рассказывали, что запрет на купальники действует уже давно «как негласное правило», а пребывание в подобном виде «противоречит местному менталитету». 

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