Ученые рассказали о масштабном путешествии игуан

Живущие на островах Фиджи и Тонга игуаны могли приплыть в Океанию из Северной Америки несколько миллионов лет назад, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные исследования ученых из США и Фиджи. Если их выводы верны, то животные проплыли около 8 тысяч километров.

Как отмечают журналисты, остальные виды игуан встречаются в Северной и Южной Америках — ученых давно интересовало, как небольшое количество этих животных оказалось в другой части света. Авторы нового исследования уверены, что они приплыли в Океанию на плоту из сплавляющихся растений.

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Эволюционный генетик из университета Отаго в Новой Зеландии Хэмиш Г. Спенсер заявил, что такой вид перемещений называется рафтингом, во время него животные могут переправляться через океан на вырванных с корнем деревьях или в зарослях растений. Однако обычно такое путешествие удается пережить беспозвоночным животным, к которым игуаны не относятся.

NYT отмечает, что науке были известны случаи сплавов этих животных, но на гораздо меньшие расстояния — не более одной тысячи километров. Долгое время считалось, что игуаны никак не могли добраться до Океании вплавь из-за слишком большого расстояния. Ранее ученые предполагали, что фиджийские игуаны могут быть потомками ранее вымершего рода, который пришел сюда по суше через Азию и Австралию.

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Исследователи сравнили фиджийских игуан с другими известными видами и пришли к выводу, что их самые близкие родственники живут в Южной Америке, а разделение произошло примерно в то время, когда из-за вулканической активности возник архипелаг Фиджи. Добраться до него по земле в то время животные не могли из-за холода и льдов, кроме того не существует никаких известных окаменелостей игуан в восточном полушарии на любой другой территории, кроме Фиджи.

Ученые отметили, что особенности строения организма предков фиджийских игуан также могли помочь им лучше справиться с путешествием. Период сплава в три-четыре месяца соответствует продолжительности их спячки — животные могли обойти необходимость в питании. Если же они путешествовали на плоту из растительности, то еда для травоядных животных имелась прямо под ними.

Ученые признают, что могут существовать и другие объяснения прибытия игуан из Северной Америки в Океанию, но на данный момент они не имеют достаточного количества подтверждений.