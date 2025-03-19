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Криминал

Пропавшую модель нашли в Дубае без документов и способности разговаривать

23:51 19.03.2025

В больнице Дубая в тяжелом состоянии нашлась пропавшая несколько дней назад 20-летняя гражданка Украины, модель Мария Ковальчук, сообщила «Новая газета Европа». Мать девушки Анна рассказала изданию «Вот так», что дочь оказалась в больнице без документов и телефона, перенесла три операции и не может говорить.

Ковальчук пропала 11 марта, перестав выходить на связь во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты, рассказали журналистам ее мать и знакомые.

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Ковальчук 10 марта сообщила матери, что утром летит в Таиланд. Однако в день вылета позвонила и сказала, что осталась в Дубае с некими двумя мужчинами. С тех пор телефон Ковальчук не отвечал. Мать рассказала журналистам, что полиция Дубая завела уголовное дело об исчезновении ее дочери.

«Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительство — тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел», — сообщила мать Ковальчук.

По ее словам, дочь нашли 19 марта в больнице в тяжелом состоянии, после трех операций, без способности говорить, «без документов, без телефона, без ничего».

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Подруга девушки Ангелина Дорошенкова написала у себя в твиттере, что последний раз Ковальчук видели 9 марта на вечеринке, где та познакомилась «с молодыми людьми с модельного стола». Эти два молодых мужчины представились людьми, связанными с модельным бизнесом, пишет «Новая газета Европа».

Дорошенкова жила вместе с Ковальчук в Черногории, где в 2023 году они обе участвовали в уличной акции в поддержку политолога Бориса Кагарлицкого. Политолог приговорен в России к пяти годам колонии за «оправдание терроризма» после высказывания о взрыве Крымского моста.

В издании Кагарлицкого «Рабкор» 18 марта появилась публикация о пропаже Ковальчук. Авторы публикации сообщили, что родственники и близкие пропавшей девушки предполагают, что ее могли «специально «заманить» на тусовку и похитить в сексуальное рабство».

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