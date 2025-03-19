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Мир

Отель отказал неизлечимо больному ребенку в подключении к аппарату

19:57 19.03.2025

Шотландский отель Duck Bay отказался помочь неизлечимо больному трехлетнему мальчику, сообщает The Independent со ссылкой на комментарии семьи ребенка и заявление руководства отеля. Семья забрала мальчика из хосписа на выходные и попросила подключить небулайзер к одной из розеток, сотрудник отеля отказался и сказал: «Нет, мы этого здесь не делаем».

Ребенок, как сообщают журналисты, проходит цикл ухода для больных «в конце жизни». После отказа семья была вынуждена экстренно вернуться в хоспис, чтобы ребенок мог воспользоваться устройством, без которого он не может дышать. Работница хосписа попыталась дозвониться в отель, чтобы поговорить с менеджером, но ей отказали, сославшись на то, что «другие люди будут ждать звонка».

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Дядя ребенка рассказал о произошедшем в своем аккаунте в социальной сети Facebook, чтобы предупредить других путешественников о поведении сотрудников отеля. После того, как его текст стал популярным среди пользователей, администрация отеля опубликовала официальный ответ.

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В нем она попросила прощения у мальчика и его семьи и выразила готовность «загладить вину за инцидент». Инцидент отель объяснил неопытностью сотрудника, который действовал без руководства. Он, по мнению администрации, неправильно понял ситуацию, а руководство уже проводит расследование по итогам случившегося. Пользователей интернета в отеле попросили простить ошибку «очень неопытному молодому человеку», который «абсолютно опустошен случившимся».

Из-за серии негативных публикаций об отеле Duck Bay после сообщения об инциденте, платформа TripAdvisor была вынуждена ограничить публикацию новых отзывов. В настоящий момент опубликовать новые отзывы невозможно — TripAdvisor обещает восстановить эту возможность позже.

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