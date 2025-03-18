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Политика

СМИ: Путин потребовал прекратить поставки оружия Украине для перемирия

15:14 18.03.2025

Владимир Путин потребовал прекратить все поставки вооружений Украине во время предполагаемого 30-дневного перемирия. Об этом, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, он сказал во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Собеседник издания уточнил, что Москва хочет прекращения всей военной помощи Киеву, но готова согласиться лишь на приостановку поставок вооружений из США. Как сообщается, европейские союзники Украины отнеслись к такому требованию со скепсисом. Они опасаются, что, в случае остановки военной помощи Киеву на время перемирия, Россия успеет за это время перевооружиться, а Украина нет.

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18 марта должен состояться телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, который последний анонсировал на прошлой неделе. При этом он заявил, что «многие элементы» мирного соглашения уже согласованы.

В свою очередь, неназванные помощники президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с New York Times выразили опасения, что американский президент поддержит территориальные претензии России к Украине и даже может поставить на повестку дня вопрос о статусе Одессы, которую Путин ранее называл «русским городом».

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Ранее украинская и американская стороны после встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии, сформулировали предложение о 30-дневном прекращении огня. В свою очередь, Путин назвал это «хорошей идеей», но задал ряд вопросов, которые, в частности, касались того, кто и как будет контролировать соблюдение соглашения.

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