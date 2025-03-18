СМИ: статус Одессы может стать предметом обсуждения на мирных переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп может поддержать территориальные претензии Владимира Путина к Украине и в ходе будущих мирных переговоров поставить на повестку дня вопрос о статусе Одессы. Такие опасения, как пишет американская газета The New York Times, испытывают помощники президента Украины Владимира Зеленского.

При этом издание отмечает, что ранее команда Трампа уже дала понять представителям Киева, что ждет от него согласия на территориальные уступки в ходе будущих мирных переговоров. Также в СМИ появлялись публикации, не получившие официального подтверждения, что среди прочего Вашингтон потребует от Украины признать российской территорией полуостров Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

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В свою очередь, Владимир Путин среди условий для заключения мира называл вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины и признание их российской территорией. Он также называл Одессу «русским городом» и отмечал, что она может стать как «яблоком раздора, так и символом разрешения конфликта».

Зеленский неоднократно отвергал эти требования Путина, называя их ультиматумом, и говорил, что никогда не признает российской территорией захваченные украинские регионы. В то же время он допускал, что какие-то из потерянных территорий могут быть возвращены под контроль Киева не военным, а дипломатическим путем.

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В то же время глава Госдепартамента США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки при любом мирном соглашении.