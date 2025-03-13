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Политика

Путин согласился прекратить боевые действия только при соблюдении его условий

18:51 13.03.2025

Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко, что он согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине. При этом он добавил, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и в дальнейшем устранить причины «кризиса», передает ТАСС.

Путин назвал предложение о прекращении огня «правильной идеей», которую российские власти поддерживают, однако добавил, что у Кремля все еще остаются «вопросы», которые необходимо обсудить. 

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«Эти 30 суток [режима прекращения огня] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы Украине поставлялось оружие? <…> Или ничего этого не будет делаться? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будем гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действия? Какова цена этим приказам?» — задался вопросами Путин.

Он также допустил очередной телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по его словам, Украина должна была «настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле», которая, по мнению Путина, «стремительно меняется в пользу России.

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В качестве примера Путин привел ситуацию в Курской области, куда он съездил накануне. Он заявил, что российские войска последовательно освобождают населенные пункты рядом с Суджей и «наступают почти везде». Путин также утверждает, что украинским военным не удастся выйти из окружения в Курской области.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Путин поблагодарил Трампа за усилия по прекращению войны в Украине. В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что если Россия договорится с США, то наступит «труба» для Украины и Европы. На это Путин, в свою очередь, ответил, что в этом случае Европе может быть обеспечена «газовая труба» и дешевый российский газ.

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