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Политика

Трамп объявил о согласовании «многих элементов» соглашения по Украине

07:42 18.03.2025

Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонных переговоров с Владимиром Путиным заявил, что «многие элементы» будущего мирного соглашения по Украине уже согласованы. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social. 

«Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы Окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать», — написал президент США. При этом, по его словам, каждый новый день боевых действий приводит к гибели 2500 солдат с обеих сторон. «Это должно прекратиться НЕМЕДЛЕННО!» — написал Трамп.

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Ранее он сообщал, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта. На прошлой неделе после встречи в Саудовской Аравии делегаций США и Украины Киев и Вашингтон сформулировали предложение о 30-дневном прекращении огня. 

В свою очередь, Владимир Путин назвал его «хорошей идеей», но в то же время задал целый ряд вопросов, касавшихся того, кто и как будет контролировать соблюдение тех или иных условий соглашения. В частности, он задался вопросом о том, будет ли в Украине во время предполагаемого перемирия продолжаться мобилизация, а также перевооружение армии. Путин также подчеркнул, что Москва хочет не временного перемирия, а долгосрочного прочного мира.

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Позже Трамп заявлял, что переговоры о перемирии в Украине вступили в критическую стадию. Он также утверждал, что убедил Кремль, «пока ничего не предпринимать» в отношении украинских военных, окруженных в Курской области.

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