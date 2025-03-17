В Антарктиде южноафриканские полярники попросили спасти их от агрессивного коллеги

В Антарктиде на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV работающие там ученые обвинили коллегу в сексуализированном насилии и угрозах убийством. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южно-Африканской республики (ЮАР) Диона Джорджа.

По его словам, сообщение с сигналом SOS и просьбой о спасении Sanae IV пришло на прошлой неделе. В нем говорилось, что один из членов миссии совершил сексуализированное насилие в отношении одного своего коллеги и угрожал убийством другому. В своем послании южноафриканские полярники подчеркнули, что нападавший представляет угрозу для всей команды, а его поведение «вызывает глубокую тревогу»

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Как рассказал Джордж, конфликт начался с перепалки между руководителем научной группы и одним из сотрудников. При этом министр подчеркнул, что ситуацию усугубили суровые условия работы в Антарктике. «Вы можете себе представить, каково это — находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал Джордж. Он также напомнил, что перед отправкой в Антарктиду соискатели соответствующих позиций, кроме прочих проверок, проходят психологическое освидетельствование.

Эксперты отмечают, что проблемы с ментальным здоровьем не редкость для людей, работающих на полярных станциях. Так, совершивший в прошлом году лыжный поход к Южному полюсу ученый Алан Чемберс отметил, что там исследователи испытывают острое одиночество и фактически заперты с одними и теми же людьми на протяжении месяцев, а иногда и более года. «Я думаю, что с психологической точки зрения это приводит к тому, что все становится более ярким. Здесь все белое — нет ни цвета, ни шума, ничего, что можно было бы счесть нормальным, поэтому поведение каждого, включая ваше собственное, усиливается, и мелочи становятся значимыми», — пояснил ученый.