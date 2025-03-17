Женщину осудили за попытку отравить сына уксусом из мести мужу

27-летнюю жительницу Подольска Фариду Султонмамадову приговорили к 12 годам исправительной колонии по делу о покушении на убийство своего двухлетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Уголовное дело возбудили в октябре прошлого года. Тогда сообщалось, что женщина находилась недалеко от своего дома и, «используя беспомощное состояние [сына], напоила его из детской бутылочки, заранее перелитой в нее пищевой уксусной кислотой, а затем и сама употребила данную жидкость».

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В результате Султонмамадова и ее сын были госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами внутренних органов и отравлением уксусной кислотой. В подмосковном Следственном комитете отметили, что женщину и ребенка удалось спасти «благодаря усилиям врачей и своевременно оказанной медицинской помощи».

По данным «Осторожно, Москва», Султонмамадова дала ребенку уксус после ссоры с мужем и, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, решила отомстить супругу. Ранее СМИ писали, что отец мальчика постоянно жил в Подмосковье, а его супруга, гражданка Таджикистана, приехала к нему в июле прошлого года.

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В феврале прошлого года сообщалось, что житель Владикавказа умер после того, как выпил уксус, налитый в бутылку минералки «Джермук». По данным СМИ, мужчина купил несколько бутылок минералки на рынке. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, а затем перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве, где он скончался. Тогда в Роспотребнадзоре заявили, что несколько партий «Джермука» сняли с продажи.