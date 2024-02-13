Житель Владикавказа умер после того, как выпил минералку «Джермук». В бутылке вместо воды оказался уксус

В Москве от ожога пищевода умер житель Владикавказа, который выпил минералку «Джермук», сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло. В бутылке вместо воды оказался уксус, пишет РБК. В Роспотребнадзоре заявили, что несколько партий «Джермука» сняты с продажи.

Телеграм-канал Baza пишет, что погибшему было 65 лет. 12 февраля он купил несколько бутылок «Джермука» на рынке. Вернувшись домой, мужчина сделал глоток из одной из них, в результате чего получил сильный ожог. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, а затем перевезли в московский НИИ имени Склифосовского, где он умер. Родственники погибшего рассказали телеграм-каналу «112», что бутылка, из которой тот отпил жидкость, была запечатана как новая. РБК пишет, что вместо воды мужчина выпил уксус.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России приостановят продажу нескольких партий «Джермука». Речь идет о партиях, расфасованных в стеклянные тары объемом 0,5 литра с 28 декабря по 12 февраля.

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов рассказал РБК, что всего в розничной торговле находится почти два с половиной миллиона бутылок этой минеральной воды, она продается в 84 регионах. Он заверил, что ЦРПТ определил местонахождение всех бутылок из «потенциально небезопасной» партии и заблокировал возможность ее легальной продажи.

Минеральную воду «Джермук» производит армянская компания Jermuk Group, которая существует с 1951 года. На ее сайте говорится, что воду помимо России экспортируют в Украину, Казахстан, ОАЭ, Европу и США.

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