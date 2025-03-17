Арендаторы разгромили дом в стиле «Гарри Поттера»

В Великобритании арендаторы разгромили дом, оформленный в стиле «Гарри Поттера», до состояния, напоминающего место преступления. Об этом пишет газета The Independent.

По данным газеты, владелица недвижимости в Уотфорде, графство Хартфордшир, по имени Сэди превратила дом в мечту для фанатов книг и фильмов о «Гарри Поттере» — с тематическими комнатами, реквизитом и играми. На своих страницах в TikTok она делилась кадрами уникального жилья, которое можно было арендовать через Booking.com и Airbnb. Недавно Сэди сообщила, что один из гостей разгромил ее дом, нанеся ущерб в пять тысяч фунтов стерлингов (543,6 тысяч рублей).

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После отъезда гостей Сэди вернулась в дом и обнаружила разбросанные по полу замороженный картофель фри, разбитый телевизор, залитый отбеливателем, перевернутую или вовсе отсутствующую мебель, осколки стекла, сломанную посуду и другие реквизиты, сделанные на заказ. Постояльцы также оставили у окна нож и следы каннабиса, постельное белье и матрас они измазали коричневым веществом, которое владелица дома впоследствии определила как какао-масло и кофе.

«Как кто-то может быть настолько жестоким, чтобы так поступить с местом, которое было продумано и создано для того, чтобы приносить радость людям? Это очень обидно. Они буквально разгромили все», — написала Сэди в соцсетях и опубликовала видеозапись разрушенного жилья.

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По ее словам, гость забронировал жилье через Booking.com, однако компания, «отказалась помочь с возмещением ущерба». Гость тоже не взял на себя ответственность за случившееся, отправив хозяйке сообщение: «Извините за ущерб, вот мой почтовый индекс».

Представитель Booking.com в ответ на запрос The Independent отметил, что компания «не терпит деструктивного поведения» и, в настоящее время, проводит тщательное расследование обстоятельств произошедшего. В компании заверили, что будут сотрудничать с местными властями и полицией, «и, если потребуется, заблокируют ответственного клиента на платформе».



