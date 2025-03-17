Названы лучшие гастрономические города в мире

Журнал Time Out составил рейтинг лучших городов мира для гурманов, посещающих разные страны с целью попробовать аутентичную кухню. На это обратил внимание CNN.

Рейтинг возглавил Новый Орлеан в США, благодаря уникальному сочетанию французского, испанского, вьетнамского и африканского кулинарных влияний. 93% местных жителей высоко оценили город за рестораны и культуру питания вне дома — это третий по величине показатель среди всех городов.

На втором месте расположился Бангкок, Таиланд, с его разнообразным кулинарным предложением, которое включает в себя как изысканную кухню со звездами Мишлен, например, знаменитый ресторан Gaggan Anand, так и множество уличных рынков с блюдами за 3 доллара.

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На третьем месте — Медельин, Колумбия, который впечатлил читателей Time Out своей доступностью и дешевым кофе. В городе Кейптаун, Южная Африка, занявший четвертое место рейтинга, местные жители ценят разнообразие кулинарных предложений города, особенно морепродукты. На пятом месте — Мадрид, Испания, в котором местные жители назвали национальную кухню «разнообразной» и «экспериментальной».

В десятку лучших городов в мире для гурманов также вошли Мехико в Мексике (шестое место), Лагос в Нигерии (седьмое место), Шанхай в Китае (восьмое место) и Париж во Франции (девятое место). Замыкает десятку Джакарта в Индонезии. По данным CNN, читатели телеканала когда-то признали традиционное индонезийское блюдо ренданг самым вкусным блюдом в мире.

В топ-20 рейтинга вошли Марракеш в Марокко (11 место), Лима в Перу (12 место), Эр-Рияд в Саудовской Аравии (13 место), Мумбаи в Индии (14 место), Абу-Даби в ОАЭ (15 место), Каир в Египте (16 место), Порту в Португалии (17 место), Монреаль в Канаде (18 место), Неаполь в Италии (19 место) и Сан-Хосе в Коста-Рике (20-е место).

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Эксперты Time Out считают, что «город — ничто без еды». По их словам, национальная кухня является основой местной культуры и причиной, по которой большинство людей выбирают направления для своих путешествий.

Чтобы определить лучшие гастрономические мегаполисы современности, эксперты опросили тысячи людей по всему миру о еде в их городе и попросили оценить свою национальную кухню по 18 различным критериям, включая качество, доступность и разнообразие — от «традиционного» до «экспериментального».

Каждый город ранжировался по качеству и доступности, а также по оценке экспертов Time Out в области кулинарии — редакторов, кулинарных критиков и шеф-поваров Time Out Market.



