Большинство молодых работников хотят уволиться из-за проблем с психическим здоровьем

Каждый десятый работающий житель Великобритании активно рассматривает возможность увольнения на длительный период. Основной причиной такого решения респонденты в возрасте 18-34 лет называют проблемы с ментальным здоровьем. Исследование о состоянии британского рынка труда опубликовала аудит-консалтинговая корпорация PricewaterhouseCoopers.

Согласно опросу PwC, 10% работающих британцев — или 4,4 миллиона человек — собираются уйти с работы в ближайшее время. Среди них 42% британцев в возрасте 18-24 лет называют причиной ухода проблемы с ментальным здоровьем. Также в этой возрастной категории лидируют ответы «не подходит работа» (38%), «финансовые трудности» (37%), «низкая корпоративная культура» (30%) и «недостаток карьерного роста (29%).

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Директор по работе с госучреждениями в PwC UK Кэти Джонстон сообщила, что для борьбы с безработицей в Великобритании важно не только помогать людям возвращаться на работу, но и останавливать отток сотрудников. А генеральный директор благотворительной организации Mental Health UK Брайан Доу отметил, что можно обеспечить надежную занятость людей, у которых есть проблемы с ментальным здоровьем, если оказывать им правильную поддержку на рабочем месте.

Еще 19% работников сообщили, что всерьез задумывались об увольнении в последние 12 месяцев. Среди британцев в возрасте 18-24 лет 37% отвечают, что хотят уволиться сейчас или задумывались об этом в последнее время.

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В возрастной категории от 25 до 34 лет ментальное здоровье назвали причиной увольнения 34% опрошенных. По 33% пожаловались на уровень культуры в организации и на финансовые трудности. Каждый четвертый сообщил, что связывает свой уход с нейроотличием, то есть расстройством аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности или другими состояниями.

Респондентов в возрасте 45-54 лет чаще всего побуждает уволиться неподходящая работа (43%), этот же вариант оказался самым популярным среди всех опрошенных, набрав 35%. При этом проблемы с ментальным здоровьем находятся в общем рейтинге на второй строчке с результатом 32 процента.