EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Apple стала сильнее отставать от конкурентов

13:23 17.03.2025

Компания Apple стала еще больше отставать от своих конкурентов после переноса даты выпуска новой версии Siri с усовершенствованным искусственным интеллектом по сравнению с летом прошлого года, когда компания анонсировала Apple Intelligence. Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, в начале марта Apple заявила, что что разработка усовершенствованной версии Siri займет больше времени, чем ожидалось, и что функции, которые должны были появиться в ближайшее время, теперь ожидаются в следующем году.

Я купила дом в Португалии и очень довольна
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
Общество15 минут чтения

Отмечается, что Apple позже других компаний перешла на генеративный ИИ, и очередная задержка вызывает новые сомнения в конкурентоспособности компании в этой области.

В связи с переносом запуска обновленного варианта Siri Apple удалила прошлогодний рекламный ролик iPhone 16 и Apple Intelligence. Кроме того, руководство компании заявило, что задержки в разработке ИИ были «отвратительными и позорными», а решение публично продвигать технологию до того, как она будет готова, усугубило ситуацию.

«Я — большой извращенец»
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
Криминал14 минут чтения

Axios отмечает, что Apple все же представила некоторые новые функции, например, интегрированный ChatGPT, однако те функции, которые вызвали наибольший ажиотаж, оказались не готовы. Например, Apple показала, как Siri отвечает на вопрос «когда приземлится самолет моей мамы?», используя различные данные из нескольких приложений. Эта способность понимать личные отношения и контекст и извлекать персонализированную информацию отличала Apple Intelligence от конкурентов, пишет издание.

По данным Axios, Apple испытывает трудности на фоне того, как отрасль ИИ стремительно развивается. Так, Amazon в феврале объявила о создании Alexa+, усовершенствованной версии голосового помощника с использованием искусственного интеллекта, а Google представила пользователям функцию интеграции истории поиска с Gemini.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

А был ли котел, помогла ли труба
Политика
А был ли котел, помогла ли труба
И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника?
5 минут чтения
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
14 минут чтения
Месяц без трусов 
Общество
Месяц без трусов 
Я не выходила из палаты, взвешивала свою мочу, не могла есть без слез из-за боли и похудела на 15 килограммов. Все из-за пересадки костного мозга
22 минуты чтения
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Мир
Первое «проклятие» семьи Кеннеди
Сестре президента сделали сомнительную операцию. Это изменило жизнь влиятельнейшего рода США
8 минут чтения
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Мир
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ
9 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования