Apple стала сильнее отставать от конкурентов

Компания Apple стала еще больше отставать от своих конкурентов после переноса даты выпуска новой версии Siri с усовершенствованным искусственным интеллектом по сравнению с летом прошлого года, когда компания анонсировала Apple Intelligence. Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, в начале марта Apple заявила, что что разработка усовершенствованной версии Siri займет больше времени, чем ожидалось, и что функции, которые должны были появиться в ближайшее время, теперь ожидаются в следующем году.

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Отмечается, что Apple позже других компаний перешла на генеративный ИИ, и очередная задержка вызывает новые сомнения в конкурентоспособности компании в этой области.

В связи с переносом запуска обновленного варианта Siri Apple удалила прошлогодний рекламный ролик iPhone 16 и Apple Intelligence. Кроме того, руководство компании заявило, что задержки в разработке ИИ были «отвратительными и позорными», а решение публично продвигать технологию до того, как она будет готова, усугубило ситуацию.

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Axios отмечает, что Apple все же представила некоторые новые функции, например, интегрированный ChatGPT, однако те функции, которые вызвали наибольший ажиотаж, оказались не готовы. Например, Apple показала, как Siri отвечает на вопрос «когда приземлится самолет моей мамы?», используя различные данные из нескольких приложений. Эта способность понимать личные отношения и контекст и извлекать персонализированную информацию отличала Apple Intelligence от конкурентов, пишет издание.

По данным Axios, Apple испытывает трудности на фоне того, как отрасль ИИ стремительно развивается. Так, Amazon в феврале объявила о создании Alexa+, усовершенствованной версии голосового помощника с использованием искусственного интеллекта, а Google представила пользователям функцию интеграции истории поиска с Gemini.